Erdoğan Millet İttifakı'nı hedef aldı: '14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye gömmeye var mıyız?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Şanlıurfa'nın Nurdağı ilçesinde düzenlenen 'Gaziantep – Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Törende konuşma gerçekleştiren Erdoğan, Millet İttifakı'nı hedef alarak, "Bunların demokrasiyle alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye Gabar'a Bestler Deresi'ne gömmeye var mıyız?" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- Yaklaşık 1,5 ayın ardından yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Geçici barınma alanlarını konteynerlarıyla prefabrik ve çadırlarıyla yaygınlaştırıyoruz.
- Diğer şehirlere giden vatandaşlar yavaş yavaş yuvalarına dönüyorlar. İşyerleri açılmaya, fabrikalarda çarklar dönmeye başladı.
- Halen yaklaşık 2,5 milyon insanımızı deprem bölgesi dışındaki şehirlerde, 2,5 milyon insanı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşa sürecini depremin hemen ardından başlattık.
- Yürüttüğümüz hasar tespitleri sonrasında 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkılacak olduğunu gördük. 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir.
- Neredeyse her gün yeni konut ihaleleri yapılıyor, yeni inşaatlara girişiliyor. 500 bin konut, 1 milyon altyapı, arsa ve 50 bin iş yeri projesinin kuralarını çekerek sürdürüyoruz. Deprem, seller ve yangınlarda kimseyi mağdur etmeden evleri teslim ettiysek burada da aynısını gerçekleştireceğiz.
'Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik'
- Milletimiz de sağ olsun bizi hiçbir zaman yalnız koymadı. Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz. Cumhuriyetimizin ilk asrı acısıyla tatlısıyla bizleri bu noktaya kadar getirdi. 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla önceki dönemlerin eksiğini telafi etti. Büyük şahlanışın eşiğindeyiz.
- Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız, belasız şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vakti ve enerjiyi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz. Bu yolda Cumhur İttifakı'yla birlikte yürümeye var mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız.
- Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi 7'li koalisyonlarla bu ülke geçmişte bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. Ben sizlere inanıyorum. Dün nasıl durmak yok yola devam dediysek mücadele verdiysek şimdi de bunu Cumhur İttifakı olarak vereceğiz. Dünya ve ülkemizin kritik yol ayrımında olduğu dönemde doğru adımlarla yola devam diyerek Türkiye'yi daha büyük vizyona ulaştırmak istiyoruz. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.
- Derdi millet olmayanlar, ülke olmayanlar, gelecek olmayanlar işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. Ulufe dağıtıyorlar. Biz hizmetin peşindeyiz. 20 yıl bunu yaptık. Milletimiz bu göreve aday olanlardan kime ne dağıtacağının sözü değil, hangi hizmet ve eserlerin programını bekliyor.
- 20 yıllık tecrübemizden aldığımız güç ve birikimle Türkiye Yüzyılı'nın inşası sürecinde hayata geçireceğimiz programları hazırlamaya başladık. Seçim beyannamemizle açıklayacağız.
'14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye gömmeye var mıyız?'
- Çıkmışlar 'Erdoğan aday olamaz', ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu? Şimdi 'AYM'ye gidiyoruz' diyorlar, yolunuz açık olsun.
- AYM'nin ne kararı verdiklerinden bunların haberi yok. Bunlar ne anayasa bilir ne kanun.
- Bunların demokrasiyle alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele, kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye Gabar'a Bestler Deresi'ne gömmeye var mıyız? Yine gömeceğiz. İşte terörle ülkemizde bunlar neler çektirdi biliyorsunuz. Diyarbakır'da 251 kardeşimizi sokağa dökerek şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? Şimdi söz veriyor, şunu da bunu da kurtaracağız. Bay bay Kemal bu millet sana bu yolu açmayacak.
'Yağ kuyrukları, ekmek kuyrukları hep CHP dönemidir'
- Salgın döneminde kurtarıcımız olan şehir hastanelerimizi artırıyoruz. İHA'yı yaptık, SİHA'yı yaptık, en önemlisi Kızıl Elma’yı yaptık. Türkiye nereden nereye geldi. Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz. Hepsini saymaya kalksak saatler alır.
- Yağ kuyrukları, ekmek kuyrukları hep CHP dönemidir. Milletimiz asırlar öncesine götürmeye izin vermeyecektir.