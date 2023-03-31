Erdoğan Millet İttifakı'nı hedef aldı: '14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye gömmeye var mıyız?'

Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz edilen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çıkmışlar 'Erdoğan aday olamaz', ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu? Şimdi 'AYM'ye gidiyoruz' diyorlar, yolunuz açık olsun' dedi.