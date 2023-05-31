Erdoğan mevcut bakanlarla son kez toplanıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanlarını toplayacak.

Mevcut bakanlarla son kez düzenlenecek toplantıda, 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda, 10 ay sonra yapılacak yerel seçimler için hazırlıkların başlaması da gündemdeki bir diğer konu. Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

28. Dönem için yapılan milletvekili seçimlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy haricindeki tüm bakanlar milletvekili seçilmişti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamasını takip eden 3. gün Erdoğan, Meclis'te yemin edecek. YSK'nin kesin sonucu yarın açıklaması beklenirken, Erdoğan, 3 Haziran Cumartesi Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak. Erdoğan, daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanacak. 4 Haziran Pazar ise bakanlıklarda devir teslim törenlerinin olması bekleniyor.