Erdoğan Merve Kavakcı'yı görevden aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeleri Merve Safa Kavakcı ve Süleyman Gökçe'yi görevden aldı.

Kavakcı, Malezya Büyükelçisiyken 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanmıştı.

Diğer atama ve görevden almalar şöyle:

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açıkta bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Mutlu Koç'u atadı.

Türkiye Elektromekenik Sanayi A.Ş. genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına İrfan Gültekin ve Mehmet Fatih Koşan getirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar görevden alındı. 17. Bölge Müdürlüğüne ayne yer 16. Bölge Müdürü Mehmet Şerif Ekinci getirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Aslan atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 2 Bölge Müdürlüğü'ne 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, 7. Bölge Müdürlüğü'nü de Rifat Silov getirildi.