'Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na güvenini kaybetti' haberine yanıt geldi

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini öne sürmüştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir açıklama yaparak söz konusu haberin "yalan" olduğunu öne sürdü.

Altun, “Yalan haber eskiden sosyal medyanın sorunuydu. Artık ana akım medyanın da aynı meseleden muzdarip olduğu anlaşılıyor. Büyük kuruluşların bile bu tür yalanları dolaşıma sokması endişe vericidir” dedi.

'Hasta haberine' yanıt

Altun, paylaşımında FP'de yer alan Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olmadığına yönelik haberin de görselini paylaşarak bu haberi de ilk kez yalanlamış oldu.