Erdoğan: Memurumuz da işçimiz de toplu sözleşmelerden memnun

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Dünkü grup konuşmamızda CHP Genel Başkanı'nın yeni anayasa ile ilgili tutarsızlıklarını anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış, bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır.
- Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Dünyanın bir dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına arttığı dönemde biz vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal... Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Adamlar şu anda benzin bulamıyor. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere Almanya, İngiltere akaryakıtta müflis durumda. Şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar.
- Memurumuz da işçimiz de toplu sözleşmelerden sonraki halden memnun.
- Bunlar bize yağmurlu havada bir bardak su vermezler, bu ülke düşmanlarına hak ettikleri cevabı her platformda vereceğiz.