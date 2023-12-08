Erdoğan medyayı ikiye ayırdı: 'Muhalif medya, muvafık medya'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, medyayı ikiye ayırdı, yandaş medya için "uygun" ya da "uyumlu" anlamlarına gelen "muvafık" ifadesini kullandı.

İstanbul'da TRT World Forum'da konuşan Erdoğan "Muhalif veya muvafık fark etmeksizin medya mensuplarımızın fikirlerini serbestçe ifade etmelerinde hiçbir mani bulunmuyor" iddiasında bulundu.

Erdoğan "Bugün medyamız 2002'den daha zengin, daha çeşitli, toplumun farklı kesimlerinin daha fazla temsil edildiği çoğulcu bir yapıya sahip. Teröre bulaşmadığı, şiddeti övmediği ve başkasına hakaret etmediği müddetçe isteyen istediğini yazabilmektedir. Muhalif veya muvafık fark etmeksizin medya mensuplarımızın fikirlerini serbestçe ifade etmelerinde hiçbir mani bulunmuyor" dedi.

Konuşmasında "Manşetlerini vesayetçilerin attığı güdümlü medya düzeni, bilhassa 2002 öncesinde Türkiye'nin acı bir gerçeğiydi" diyen Erdoğan "Bugünlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. Gerektiğinde ağır bedeller ödemeyi göze alarak ülkemizde tüm kurum ve kurallarıyla hakiki demokrasiyi tesis ettik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 2002 öncesinde dair sözleri AKP iktidarı döneminde aynı başlıkla çıkan yandaş gazeteleri hatırlattı.

İşte Erdoğan'ın iktidarında "muvafık" medyanın (Fethullahçı bazı gazeteler sonradan 'muvafıklıklarını' yitirmiş olsa da) aynı başlıkla çıktığı nüshalarından birkaç örnek: