Erdoğan Meclis'te yemin ederek resmen göreve başladı

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere TBMM’ye geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ı Meclis girişinde geçici TBMM Başkanı sıfatıyla Devlet Bahçeli karşıladı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Meclis Şeref Holü'ne geçti.

Ardından Meclis'te oturumu açan Bahçeli, Erdoğan'ı davet ederek mazbatasını verdi. Erdoğan yemin ettikten sonra İstiklal Marşı okundu. Erdoğan'a ailesi de Meclis locasından eşlik etti. Locada eşi Emine Erdoğan ile birlikte oğlu Bilal Erdoğan ve damadı Selçuk Bayraktar yer aldı.

Bahçeli, sonraki oturumun 7 Haziran Çarşamba günü yapılacağını belirterek oturumu kapattı.

Erdoğan'ın görevi 2028'e kadar sürecek.

Erdoğan'ın okuduğu Cumhurbaşkanı yemini şöyle:

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Yeni kabinenin akşam açıklanması bekleniyor

Törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan, saat 17.00'de Beştepe'teki göreve başlama törenine katılacak. 78 ülkeden üst düzey katılım olan törene 21 devlet başkanı katılacak. Törene 13 ülkenin de başbakanları katılacak.

Erdoğan’ın yeni kabinesini akşam Çankaya Köşkü'nde açıklaması bekleniyor.