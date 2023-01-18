Erdoğan Meclis'i feshedecek: Tarih belli oldu

AKP Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanırken, seçim tarihi konusu bir kez daha masaya geldi.

Toplantıda AKP'nin oyunun yüzde 41'lere yükseldiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, partide, “Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması artık yavaş yavaş netleşiyor” değerlendirmesi yapılırken AKP’nin üzerinde çalıştığı seçim takviminin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Buna göre, eğer muhalefet Cumhur İttifakı’nın “seçimleri mayıs ayına çekmesi teklifine” onay vermezse, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Mart’ta, anayasadaki “TBMM’yi fesih yetkisini kullanacağı” belirtiliyor. Kararın da 9 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından seçim süreci resmen başlamış olacak ve 60 günlük süre işleyecek. Söz konusu sürenin sonundaki ilk pazar günü de “net olarak 14 Mayıs’ı işaret ediyor.”