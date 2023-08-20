Erdoğan Macaristan'a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetiyle bugün Budapeşte'ye gidecek.

Erdoğan, 'Macaristan'ın Kuruluş Günü' kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılacak.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde; Macaristan ile ikili ilişkilerin ele alınması ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş paylaşımında bulunulması bekleniyor.

Erdoğan'ın, kutlama ve etkinliklere katılacak diğer devlet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.