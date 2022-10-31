Erdoğan LGBT'leri hedef aldı: 'Sapkın akımlarca tehdit edilen aile müessesesini koruyacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan buradaki konuşmasında, ''Ailenin korunmasından eğitim politikalarına kadar peş çok konuyu ele alacaksınız. Sizler inancımızın 14 asırlık sahih geleneğini yaşatmakla, yeni nesillere aktarmakla mükellefsiniz'' açıklamasında bulundu.
'Toplum adeta birkaç marjinalin oyuncağına dönüşmektedir'
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
- Diyanet çatısı altında hizmet eden tüm çalışanlarımızı seçkin olarak görüyoruz. Hocalarımız hayatımızın her sefasında yeri doldurulmaz roller üstleniyor. Sizlerin mesleğinizin kıymeti ne makamla ne mevkiyle ne parayla ölçülür. Gençlerimiz konusunda da en büyük sorumluluk yine sizlere düşüyor.
- Materyalizmin tüm insanlığı esir aldığı çağda başta hocalarımız ilim erbabının sorumluluğu artmaktadır. Batılı ülkeler, uyuşturucu, alkol, kadına şiddet ve intiharın da en yaygın görüldüğü yerler arasında.
- Batı'nın aile kurumu anlamını yitirmekte, toplum adeta birkaç marjinalin oyuncağına dönüşmektedir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar değer varsa küresel odakların da desteğiyle yok edilmeye çalışılıyor.
'Bu müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz'
- İnsanlık ulaştığı onca imkana rağmen maalesef giderek manevi irtifa kaybediyor.
- Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride daha beter sıkıntıları bizim de yaşamamız kuvvetle muhtemel.
- Vakitlice önlem almazsak ileride bizim de sıkıntı yaşamamız kaçınılmazdır.
- Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz.
- Bu müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz.
- Diyanet teşkilatımızın çatısı altında farklı kademelerde görev yapan tüm kardeşlerimizi hayra hizmet eden seçkin insanlar olarak görüyoruz. Materyalizmin tüm insanlığı esir aldığı modern çağda hocalarımız başta olmak üzere tüm ilim ve hikmet erbabının sorumluluğu da artmaktadır.
'Emperyalistlerin terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz'
- Bu tür ülkelerde aile kurumu önemini yitirmekte, sapıklık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde adımını atacağımız anayasa değişikliğiyle aile müessesini korumayı hedefliyoruz. Siz hocalarımıza da önemli görev düşüyor.
- Zira milyonlar sizi sürekli dinlemekte. Onlara yapacağınız çağrı aile kurumunun güçlendirmesinde önemli. Mesela Meksika'da bu sapkın süreç bir zemine oturtulmuştur. Biz dimdik duracağız. Bu müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz.
- Emperyalistlerin içimize sızdırdığı tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.