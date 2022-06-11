AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Van Beşyol Meydanı'nda "toplu açılış töreninde" konuştu. Erdoğan, "Kuru lafla, istismarla, yalan, iftirayla işimiz olmaz. Biz hep somut icraatla konuşuruz" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan: Kuru lafla, istismarla, iftirayla işimiz olmaz
Erdoğan, 'Kuru lafla, istismarla, yalan, iftirayla işimiz olmaz. Biz hep somut icraatla konuşuruz. Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında fark yok' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Van Beşyol Meydanı'nda "toplu açılış töreninde" konuştu. Erdoğan, "Kuru lafla, istismarla, yalan, iftirayla işimiz olmaz. Biz hep somut icraatla konuşuruz" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: