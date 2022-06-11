Erdoğan: Kuru lafla, istismarla, iftirayla işimiz olmaz

Erdoğan, 'Kuru lafla, istismarla, yalan, iftirayla işimiz olmaz. Biz hep somut icraatla konuşuruz. Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında fark yok' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Van Beşyol Meydanı'nda "toplu açılış töreninde" konuştu. Erdoğan, "Kuru lafla, istismarla, yalan, iftirayla işimiz olmaz. Biz hep somut icraatla konuşuruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Van'ı susuz bıraktılar mı? Bunu kim çözmeliydi, belediye. Erdoğan su sorununu çözdü mü? Benim Kürt kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok diyordum, su sorununu çözdük. Şu anda böyle bir sorun var mı? Ve olmayacak. Hükümete geldiğimiz günden beri Van'ı yeni proje, yatırım ve hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık çabaladık.

Hangi hükümetler Van'ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı geliştirdi? Hiçbiri. Yaşı yetenler bizzat kendileri, yaşı yetmeyenler büyüklerine sorarak 25-30-40 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı olan herkes bu mukayesenin ardından aradaki farkın 20 yıllık değil, asırlık olduğunu kabul edecektir. Kuru lafla, istismarla, yalan, iftirayla işimiz olmaz. Biz hep somut icraatla konuşuruz.

'Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında fark yok'

Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi, ben Kürdüm diyenler neredeydi. Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında fark yok. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Ayrım yapmayız. Bugün, dün yapmadık, yarın da yapmayız. Kuran'da ne diyor, biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız diye. Biz Kürt, Türk, Çerkes, Arap... Böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz."

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