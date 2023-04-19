Erdoğan: Kürt düşmanı arıyorlarsa HDP'ye, CHP'ye bakacaksın

'Bay Bay Kemal' senin devlet diye bir derdin var mı? Bir tarafta şu anda terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla iş yapan, Kandil'deki teröristlerden haber gönderen teröristlerin savunduğu 7'li masa var, diğer tarafta milleti için çalışan Cumhur İttifakı var. TCG Anadolu'yu milletimize anlatıyoruz, insanlar çıkıp üzerine bize dua ediyorlar. Ama bunlar çıkıyorlar Togg maket, TCG Anadolu maket diyor. Bir kere de teşekkür edin.