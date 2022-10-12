Erdoğan: Küresel gelişmeler Kazakistan ve Türkiye'nin dayanışmasını zaruri kıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Tokayev ve Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde Erdoğan'a 1. derece dostluk devlet nişanı verildi.

Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan "Kazakistan'ın geçirdiği dönüşümü takdirle takip ediyorum" dedi.

Kazakistan'la ticaret, savunma sanayi, ulaştırma, enerji alanında işbirliğini daha da artıracaklarını söyleyen Erdoğan "Kazakistan'la ticaret hacmimizde 5 milyar dolar seviyesini geçen yıl aştık. Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Sizlerin de huzurunda az önce işbirliğimizin altyapısını takdim eden imzalar atıldı. Burada 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk" dedi.

"Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin, Kazakistan ve Türkiye'nin dayanışmasını zaruri kıldığı görüşüne vardık" diyen Erdoğan "Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik adımlar atacağız. Orta Koridor’un geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



