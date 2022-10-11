İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımız perşembe günü Astana'da Sayın Putin ile bir görüşme yapacak

Canlı yayında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, perşembe günü Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Astana'da bir görüşme yapacağını ifade etti.

Bu görüşmeye Kazakistan'ın ev sahipliği yapacağını vurgulayan İbrahim Kalın, Özbekistan, Kırgızistan Azerbaycan, İran ve Katar'ında bu görüşmelere katılmasının beklendiğini açıkladı. İbrahim Kalın "Orada o toplantı marjında Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer liderlerin yanı sıra Sayın Putin ile de ikili görüşmesi olacak" ifadesini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından diğer ayrıntılarsa şöyle:

"Biz öncelikle diplomasinin kapısını açık tutmak istiyoruz. Savaşın şiddeti artacak gibi görünüyor. Artık diplomasinin zemininin kalmadığını düşünenler genelde yanılırlar. Aslında tam tersine diplomasi böyle dönemlerde daha da anlamlı hale gelir. Ben ilk bu savaş başladığında 24 Şubat gecesi saat 4-5 gibi gelen telefonla haberi almıştık. O andan itibaren zihnimde hep savaşın uzayacağını kurguladım ve maalesef öyle de oldu.

Bir soğuk savaş tarafı sıcak çatışma tarafı olacak. Bunu öngördüğümüz için diplomasinin kapısını hiçbir zaman kapatmayalım diye iki tarafa da hep söyledik. Savaşın şiddetinin arttığı dönemler oldu. Karşılıklı saldırıların olduğu dönemler oldu.

Bütün bunlara rağmen biz önce Antalya Forumu'nda daha sonra İstanbul Forumu'nda biliyorsunuz tarafları bir araya getirdik. Tahıl sevkiyatı anlaşmasını yaptık esir mübadelesini yaptık nükleer santralin etrafında güvenlik sağlanması Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yetkililerinin oraya gitmesini o ilk görüşmede İstanbul'da olduğu için bunları sağladık."

"Cumhurbaşkanımız çok güzel diyor: 'Yunanistan, Türkiye ile aşık atacak bir ülke değil.' Kendi gücünün sınırlarını görerek Türkiye ile doğru ilişkiler içerisinde olması gerek. Çatışma, kısa vadede Yunanistan'ın siyasilerine bir takım avantajlar sağlayabilir. Biz iki tarafın da enerjisini tüketecek bir rekabet olmak gibi bir derdimiz yok."