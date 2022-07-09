Erdoğan: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah’tan diliyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı bayram mesajında, "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.