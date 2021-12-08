Erdoğan: Kur dalgalanması duracak, yatırım çağrısı yapıyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan ekonomide ne yaptıklarını bildikleri yönündeki sözlerini tekrar etti, "yastık altında dövizi olanlara" bu birikimlerini ekonomiye kazandırma çağrısı yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Edepsizlik bu'

''Genel Kurul'da yaşanan başka bir edepsizlik örneği ile sarsıldık. Üstelik bu edepsizlik CHP Genel Başkanı tarafından sergilenmiştir. Kimsenin partisinde, evinde nasıl davrandığını karışmayız. Ama herkesi TBMM'nin nezaketine, izzetine ve faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek bizim görevimizdir.

Katar ve BAE görüşmeleri

Pazartesi ve salı günü Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret sırasında BAE'nin ülkemize yapacağı yatırımın müjdesini de paylaştık.

BAE ile başlatılan yeni dönemi daha ileri taşımanın gayreti içinde olacağız.

'Ülkeyi ekonomik boyunduruk altına almaya çalışıyorlar'

Son 8 yıldır yaşanan her olayda milletimiz aleyhine konum alan zihniyet, ekonomideki değişimi de saptırmaya çalışıyor. Biz ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme, hedef bu.

Biz Türkiye siyasi, sosyal her alanda küresel güç haline gelsin diyoruz, bu zihniyet Türkiye'yi eskiye döndürmek istiyor.

Biz insanların refahını yükselterek faizi düşüreceğiz diyoruz bu zihniyet ülkeyi ekonomik boyunduruk altına almaya çalışıyorlar.

Küresel ekonominin küçüldüğü pandemide bizim ekonomimiz büyüdü.

'Ne yaptığımızı biliyoruz'

Fiyat yükselişleri bir süre sonra dengeye oturacaktır. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyorum.

Geçmişte Türkiye başkalarının reçeteleriyle sıkıntılarını çözmeye çalışırken; bu kez kendi hikayemizi yazıyoruz.

Amacımız ülkede bir iki yıllık istikarar değil, kalıcı üretim kalıcı refah sağlamaktır. Bu süreçte ödeyeceğimiz bedeller, kazanacaklarımız yanında küçük kalacaktır.

Çalışanlara zam

Kamu işçileri ve memurların maaşlarının ardından asgari ücrette de aynı anlayışla devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için destek paketini milletmizle paylaşmıştık.

Salgınla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Avrupa'da yükselişe geçen salgının ülkemizde kontrol altındaki durumudevam ediyor. Önümüzdeki günlerde farklı kesimlere yönelik destek programlarımızı kamuoyu ile paylaşacağız.

Fahiş fiyat talimatı

İnsanlarımızın günlük yaşantılarındaki sıkıntıları görüyoruz. Özellikle fahiş fiyat artışlarındaki şikayetleri dinliyoruz. Buradan bütün kurumlara talimat veriyoruz, kurdaki yükselişle izah edilemeyecek artış ve stokculuk yapanların gözünün yaşına bakılmayacaktır. Bu konunun serbest piyasa ekonomisi ile uzaktan yakında alakası yoktur.

Yatırım çağrısı

Bu vesile ile bankada, yastık altında parası özellikle dövizi olan birey ve kurumlara çağrı yapmak istiyorum: Herkesi yeni ekonomi politiklarımızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Dalgalanma mutlaka duracaktır, bu dönemdeki helal ve istikrarlı getiri devam edecektir. Asırlardır süren orantısız kazancın devrinin sonuna yaklaşıyoruz.

Döviz, altın ve Türk lirası birikimleri olanların katılması halinde Türkiye'nin Dünya'nın en büyük 10 ekonomiye girme şansı artacaktır.