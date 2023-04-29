AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, rahatsızlığının ardından ilk mitingini İzmir'de yaptı.
Miting öncesinde İzmir'deki imamlara 'cemaatinizi toplayın, mitinge gelin' çağrısı yapılmasına rağmen bariyerlerle belirlenen alan dolmadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde mitinge katılan bazı yurttaşların alandan erken ayrıldığı görülürken, partililerin "Miting alanını boşaltmayın, basına fırsat vermeyin" uyarıları yaptığı görüldü.
Erdoğan konuşurken miting alanı boşalmaya başladı, partililer uyardı: 'Basına fırsat vermeyin'https://t.co/VK3GEFaqXM pic.twitter.com/gtnZxF6yK8— soL Haber (@solhaberportali) April 29, 2023