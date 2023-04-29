Erdoğan konuşurken miting alanı boşalmaya başladı, partililer uyardı: 'Basına fırsat vermeyin'

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında yurttaşlar miting alanını erken boşaltınca kalabalığa uyarıda bulunuldu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, rahatsızlığının ardından ilk mitingini İzmir'de yaptı.

Miting öncesinde İzmir'deki imamlara 'cemaatinizi toplayın, mitinge gelin' çağrısı yapılmasına rağmen bariyerlerle belirlenen alan dolmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde mitinge katılan bazı yurttaşların alandan erken ayrıldığı görülürken, partililerin "Miting alanını boşaltmayın, basına fırsat vermeyin" uyarıları yaptığı görüldü.

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Erdoğan'ın İzmir mitingi öncesi imamları aramışlar: 'Cemaati toplamamı istediler'