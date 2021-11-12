Erdoğan: Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi sonrasında basın toplantısında konuştu. "Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır" diyen Erdoğan, "Aksakalımız olarak da Binali Bey'i bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin Aksakalı olarak buradaki hizmetlerini sürdürecek" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugünkü zirvemizi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, eski adıyla Yassıada'da gerçekleştirdik. Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının mücadelesinin boşa gitmediğini bugün bir kez daha göstermiş olduk.

Bugün kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi ile beşeri ve toplumsal ilişkimizi geliştirme kararlılığımızı teyit ettik. Güneşin yeniden Doğu'dan doğmaya başlayacağı vakit inşallah yakındır.

Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı ile daha hızlı, ısrarla kök salacak, büyüyeceğiz.

Aksakalımız olarak da Binali Bey'i bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin Aksakalı olarak buradaki hizmetlerini sürdürecek. Bugünkü toplantımızda teşkilatımızın gözlemcilik ve ortaklık statülerine ilişkin önemli kararlar aldık. Ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda önemli projelere imza atan sayın Binali Yıldırım'ı bundan sonraki süreçte Aksakalımız olarak ciddi görevler bekliyor. Aksakallar Konseyi'ni daha etkin hale getirecek, Aksakallarımızın tecrübelerinden daha çok faydalanacağız. Dünya Göçebe Oyunları'nın 4.'süne de ev sahipliği yapacağız.

Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız."

Erdoğan gelince vapur seferleri iptal edildi

Zirve nedeniyle Erdoğan İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaş ve çevresinden geçen bazı vapur seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.