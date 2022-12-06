Erdoğan: Kobani artık bitti ya, neyi yapamazsınız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

TİSK temsil ettiği işverenlerin katkılarıyla bu tabloda kritik bir konuma sahiptir. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerine kadar işverenlerimizle yakın mesai yaptık, anlayış birliği içinde hareket ettik. Sadece rapor yayımlayan birileri gibi, demeç veren kuruluş olmanın ötesine geçerek ülkenin ve milletin sıkıntılarının çözümünde fiilen görev alması bunun sebebidir.

'Erdoğan'ı nasıl indiririz... Erdoğan fani ya, bugün varız, yarın yokuz'

Sebeplerini bildiğimiz sıkıntıların sonuçlarını hafifletmek, ardından da tamamen ortadan kaldırmak için yoğun çalışma içindeyiz. Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, şubat ayı itibarıyla daha makul yere gelecektir. Sınır ötesi harekatlardan üretimi ve istihdamı destekleyecek sosyal dengeyi koruyacak kapsamlı oyunlara rağmen pek çok önemli adımlar attık. Zaten şu andaki gidişte ellerinde 4 silah. Eğer başarabilirse. Ekonomi, diplomasi, mülteci sorunu ve Erdoğan'ı nasıl indiririz. Erdoğan fani ya, bugün varız, yarın yokuz. Herkes ne yaptığına ne yapacağına baksın.

'Kobani bitti ya, neyi yapamazsınız'

2018 Ağustos'unda ülke ekonomisinin yok edilmesi tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı. Velev ki kimi noktalarda eksiklik olsa bile hiçbirinin böyle sonuç vermesi mümkün değildir. Ekonomide Avrupa'nın haline bakın. Türkiye olarak bizim raflarımız boş değil, Avrupa'da raflar boş. Terörle mücadelede batının hali ortada. Türkiye ise terörle mücadelede tüm engelleri aşmış ve terörü yerinde yani bu terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa onları içeri sokarak değil kuzeyinde bitiriyoruz. Çıkmış birileri diyor ki, Kobani'yi şöyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız. Kobani bitti ya, neyi yapamazsınız. Gereken tedbir neyse aldık, alıyoruz, bundan sonra da alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda boğulacakları yerdir. Mermisini üretemeyen Türkiye varken mermiyi bırakın tüm mühimmatını kendisi üreten Türkiye var. Bize gardaş olanla biz gardaş olmaya devam edeceğiz. Dostları artıracağız, düşmanlar hadlerini bilecek. Türk milletinin tarih boyunca tezahür etmiş özelliği vardır: Bekamızla ilgili tehdit gördüğümüzde hiç kimsenin beklemediği atılımlar yapma, zaferler elde etme kabiliyetine sahibiz. Bugün Azerbaycan'da bir tatbikatımız vardır. Azeri kardeşlerimizle beraber devam eden tatbikat. Bu tatbikatta Azeri kardeşlerimizle bizim komandolarımızın tatbikatı sona erdi. Bütün mesele o heyecanı coşkuyu paylaşabilmek. Sınırlarda yaşanan istenmeyen ama olan sıkıntıları yerinde giderebilmek. İlham Kardeşimizle bunları planladık. Bu farklı bir gelişmeyi bölgede yaşatıyor. Azeri Türk kardeşliğini buluşturuyor. Bu adımı attık. Bundan sonra da bunları atmaya devam edeceğiz. Bırakınız diz çökmeyi yeni bir şahlanış içine girmiştir. Bu şahlanışımız devam edecektir.