Erdoğan: Kimseyi işsiz bırakmadık, aç bırakmadık, açıkta bırakmadık

ATO Congresium'da partisinin Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyona dair çeşitli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan "Elbette sıkıntılarımız, sancılarımız, ödediğimiz bedeller mevcuttur. Son dönemde ortaya çıkan hayat pahalılığını biliyoruz. Ülkemizin imkanlarını, finansal illizyonlarda değil, istihdamda artırmak için kullanma tercihinde bulunduk." dedi.
Erdoğan, AKP'li belediye başkanlarına dökük konuşmasında "Asgari ücretler, sabit gelirlilerin gelir seviyesine arttırarak yaşadığımız sıkıntıları hafifletmeye çalışıyoruz. Belediye başkanlarının maaşlarında iyileştirmenin de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan şöyle devam etti:
"Dünyanın resesyonun eşiğinde bulunması ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yönüyle büyütme esasına dayanan programımızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. İnsanlarımızın alım güçleri belki yüksek enflasyon sebebiyle bir miktar düştü. Ama kimseyi işsiz bırakmadık, aç bırakmadık, açıkta bırakmadık. İnşallah önümüzdeki Şubat-Mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz."
Erdoğan: Kimseyi işsiz bırakmadık, aç bırakmadık, açıkta bırakmadıkhttps://t.co/ec1IHqU7Xm pic.twitter.com/C255xigjpj— soL Haber (@solhaberportali) July 6, 2022