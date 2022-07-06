Erdoğan: 2023 seçimlerini bizim kazanmamız şarttır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuştu. Erdoğan burada 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır. Evlatlarımızın ve onların çocuklarının geleceği için bu imtihanı da başarıyla vermeye mecburuz." dedi.

Erdoğan, "Bunların muhasebesini ve murakebesini çeşitli zeminlerde yaptık, yapıyoruz. 2023 seçimleri anlama, öneme, hassasiyete sahiptir. Eskiden kaybedecek çok az şeyimiz vardı. Şimdi kaybedecek çok şeyimiz var. Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir" diye ekledi.

'Kimseyi aç bırakmadık'

Enflasyona dair de yorum yapan Erdoğan, "İnsanlarımızın alım güçleri enflasyon nedeniyle biraz düştü. Fakat kimseyi aç bırakmadık, işsiz bırakmadık." dedi.

"Dünyanın resesyonun eşiğinde bulunması ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yönüyle büyütme esasına dayanan programımızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor" diyen Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki Şubat, Mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'NATO PKK, YPG, FETÖ'yü terör örgütü listesine aldı'

"NATO'da şartlarımızı söyledik, kabul etmezseniz imza atmayız dedik. Onlar da kabul etmek zorunda kaldılar." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ana muhalefet, yavru muhalefet, şimdi buradan size sesleniyorum. NATO'nun kayıtlarına PKK, YPG, FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir. Bu güne kadar sadece AB kayıtlarında olan PKK, artık sadece orada değil, şimdi PYD, YPG ve FETÖ, NATO'nun kayıtlarına girmek suretiyle, gerçek anlamda terör örgütleri kimlermiş, NATO'nun resmi kayıtlarında yerini almıştır."