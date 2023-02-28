Erdoğan: Kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genele Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Erdoğan, "İlk depremde ağır hasar alan binalar 2.depremde yıkıldı. Tüm illerde bu konuda hassas davranmalıyız. Hasarlı binalardan uzak durulmalı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

" İlk günlerdeki olumsuzluklar çalışmalarımızı etkilemiş olsa da sonraki günlerde tüm eksiklerimizi tamamladık. Doğalgaz ve su konusu da büyük oranda çözüldü. Arama kurtarmadan yardım çalışmalarına kadar her konuda Maraş’ta 41 binin üzerinde personel ve 5 bin 733 iş makinesi görev yaptı.

Birkaç ay içerisinde deprem bölgesinde 309 bin konut inşasına başlıyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl müsaade istiyorum. Yerleşim yerlerini ovalardan dağlara doğru kaydırıyoruz. Fay hattı ve zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşmaya izin vermemekte kararlıyız.

Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm yaraları saracak azme ve kudrete sahibiz. Bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Her kim zehirli diliyle veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan ülkemizi, milletimizi sırtından bıçaklamış olacaktır. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz."