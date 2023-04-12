Erdoğan: Kimin milletin derdiyle dertlendiği ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de depremzedelerle iftar programında muhalefeti hedef aldı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Yarın Malatya'da depremden sonraki 66 gün içinde 100 bin konutun inşa sürecini başlatmış, mayıs sonuna kadar bu sayıyı 319 bine tamamlamış olacağız.

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir.

Bu süreçte kimin milletin derdiyle dertlendiği, kimin de sadece acının siyasetini yaptığı, istismar peşinde koştuğu bir kez daha ortaya çıktı."