Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu dün vatandaşlara SMS göndermiş...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - a Haber ortak yayınında gündeme dair gelen soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kendinden olmayana tahammülü göstermeyen Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları rutinleşti. Bu bunların demokrasiden ne aldığını da gösteriyor. İlk başvurdukları yöntem linç kampanyası. Bunu 14 Mayıs'tan sonra depremzedelere de yaptılar. Depremzedelerimize insani olmayan saldırılar yapıldı. Kendilerine oy vermedi diye vatandaşlarımıza hakaret kalmadı. İyiliğin karşılığını bekleyen tefecidir. Elle kalp yapmakla kalp kazanılmıyorsa, kendine demokrat dede demekle de demokrat olunmuyor. Kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan bir zihniyete sahipler. Allah bu zihniyete fırsat vermesin. Sayın İnce'yi adaylıktan çekildikten sonra aradım. Adaylıktan çekilmesine de üzüldüğümü ifade etmiştim.

'Kılıçdaroğlu'nun ilkesiz siyaset yaptığının göstergesidir'

Bunların Kılıçdaroğlu'nun ilkesiz siyaset yaptığının göstergesidir. Siyaseti hizmet yarışına değil at pazarlığına çevirdiler. Oy oranına bakmadan CHP'den bir bakanlık ya da bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı kopardı. Toplam oyu 1'i bulmayan partiler 40 vekil kopardı. Sormazlar mı adama 'Ey CHP şimdi sana ne kalıyor?'.

PKK uzantısı YSP'nin bir vekili Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir mutabakat yaptığını açıkladı. O mutabakatlarda neler olduğunu HDP'lilerin açıklamalarından anlıyoruz. Terörist başını ve Selo'yu çıkarma.

'İki hafta öncesine kadar helalleşme diyordu şimdi nefret kusuyor'

Milletim bu yapay milliyetçilikle ilgili kararını verdi. Bunların söylediklerine inanılmıyor. Bunlar yalanı kabak çekirdeği gibi yiyorlar. Çok rahat yalan söylüyorlar. Bay bay Kemal yalanın piri. İki hafta öncesine kadar helalleşme diyordu şimdi nefret kusuyor. Düne kadar sosyal demokratız diyorlardı, bugün nazileri mumla aratacak dil kullanıyorlar. Bu kadar ileri gittiler. Bölücü örgütün uzantılarıyla olan ilişkilerini rahatlıkla devam ettiriyorlar. Ne şiş yansın ne kebap yansındır bunun adı. Kandil'den gelen destek videolarına karşı bir kere bile 'Bizim size ihtiyacımız yok' demediler. Şimdi çıkmış milletin gözünü boyamaya çalışıyorlar.

'CHP zihniyetinin Kürt kardeşlerimize yaşattığı zulümlere biz son verdik'

PKK ile Kürt kardeşlerimizi ayrı tutuyoruz. Onlar bir tarafa Kürt kardeşlerim bir tarafa. CHP zihniyetinin Kürt kardeşlerimize yaşattığı zulümlere biz son verdik. Onların dillerinden kimliklerinden dolayı yaşadığı sorunları çözüme kavuşturan biz olduk. Bundan sonra da Kürt kardeşlerimizle devam edeceğiz. Çatısı altında bulunduğumuz bu salon Çözüm Süreci'nde çok şeylere tanık oldu.

'Dün vatandaşlara SMS göndermiş'

Dün vatandaşlara SMS göndermiş. Kendisi seçilirse vatandaşın kredi kartı borçlarını hazine devralacakmış. Bu nasıl yalan? Sen şuanda neyin hesabını yapıyorsunuz? Bütçeyi nerenin onayıyla çıkaracaksın? Parlamentoda 323'le Cumhur İttifakı var. Bütçe Komisyonda ne yapacaksın? Onlar da Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı sana yol vermedikçe bunu geçiremezsin.

'Kanal İstanbul’la ilgili adımları atacağız'

Kanal İstanbul’un her iki yakasında da lüks konutlar yapılacak. Pazar günü neticeyi alalım Kanal İstanbul’la ilgili adımları atacağız."

Canlı yayında uyudu

Erdoğan'ın canlı yayın sırasında uyuyakalması dikkat çekti.