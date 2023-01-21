'Erdoğan keşke babam olsa' diyen şarkıcıdan AKP'den adaylık sinyali

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grup yandaş isme verdiği iftar yemeği sonrası Erdoğan için "Keşke babam olsa" diyen şarkıcı Şükriye Tutkun, seçimlerde milletvekilliği adaylığı açıklamasında bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcının AKP'den vekil olun çağrısı sonrası Tutkun, "Bana duyduğunuz güvene sevgiye minnettarım. Yıllardır hep uzak durdum vekillik tekliflerinden. Ama artık hizmet etme sırası bizlerde diye düşünüyorum. Zira bugüne kadar ne anamız ne babamız ne akrabalarımız, sadece Devlet Babamız sahip çıktı tüm yetimlere. Şimdi sıra bizde." dedi.