Erdoğan: Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmayacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Batman'da düzenlediği mitingde konuştu. Mitinge, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın "İttifak üyesi değil" dediği, Hizbullah'la bağlantılı olduğu belirtilen ve seçime AKP listelerinden giden HÜDA PAR'ın bayraklarıyla kalabalık bir grup da katıldı.
Konuşmasında Kürt seçmene seslenen Erdoğan, "TRT Kurdi'den Kürtçe yayınların özgürce yapılabilmesine, seçmeli Kürtçe derslerine, üniversitelerde Kürt dili bölümlerinin açılmasına kadar nice adımları cesaretle biz attık biz!" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin verdiği mesajda, "Sabırlı olacağız, metanetle hareket edeceğiz, kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmayacağız" dedi.
Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
- Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokakları karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları, ne Batılı dergi kapakları ne Kandildeki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın nobranlıkları... Bunlar bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez.
- 14 Mayıs çok önemli. Sadece adaylar, ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. Tercihimizi ya Kürt kardeşlerimin hakkını teslim edenlerden yana yapacağız ya da elinde kanı olan, geçmişi Kürt düşmanlığı ile dolu CHP zihniyetinden yana kullanacağız.
- Her kim, benim gariban Kürt kardeşlerimin eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa karşısında bizi bulacaktır.
- Milletimiz yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır. Diyarbakır anaları artık ağlamayacaktır. Ama bunu beraber yapacağız. Bay bay Kemal Diyarbakır analarını bir kere ziyaret etmedi ya.
- Sabırlı olacağız, metanetle hareket edeceğiz, kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmayacağız. Önümüzdeki 3 günü iyi değerlendireceğiz. Bu işi kadınlar bitirecek.