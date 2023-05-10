Erdoğan: Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmayacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Batman'da düzenlediği mitingde konuştu. Mitinge, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın "İttifak üyesi değil" dediği, Hizbullah'la bağlantılı olduğu belirtilen ve seçime AKP listelerinden giden HÜDA PAR'ın bayraklarıyla kalabalık bir grup da katıldı.

Konuşmasında Kürt seçmene seslenen Erdoğan, "TRT Kurdi'den Kürtçe yayınların özgürce yapılabilmesine, seçmeli Kürtçe derslerine, üniversitelerde Kürt dili bölümlerinin açılmasına kadar nice adımları cesaretle biz attık biz!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin verdiği mesajda, "Sabırlı olacağız, metanetle hareket edeceğiz, kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmayacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle: