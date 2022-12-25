Erdoğan: Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir süredir farklı kentlerde AKP'li gençlerle buluşmaları Pazar akşamları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yayınlanıyor.

Erdoğan'ın Erzurum'da katıldığı "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı" da bu akşam yayınlandı.

Erdoğan programda yaptığı açıklamada CHP'yi hedef alarak "Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere Türkiye'yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara, ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz" dedi. Erdoğan konuşmasında "Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

- "Bir de diyorlar ki 'AK Parti'de gençlik yok.' Sizlerin şu dinamizmine şahit olup da gururlanmamak mümkün mü? Rabb'ime bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları verdiği için bir kez daha hamd ediyorum.

- Muhalefet, toplanıp dağılmaktan başka hiçbir icraat yapmazken, biz ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize kulak verdik. Birileri FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre uzağa giderken, biz cağ kebabını yedik ve biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk.

- Karşımda, Türkiye ile birlikte gönül coğrafyamızdaki 100 milyonların da umudu olan TEKNOFEST gençliğini görüyorum. Rabb'im, bu gençliği korusun, kollasın, ayağına taş değdirmesin diyorum.

- Bay Kemal ne diyor, 'bir senede bütün yurt sorunlarını çözermiş.' Senin şu anda 10-11 tane büyükşehrin var, oralarda kaç tane acaba yurt yaptınız? Şu anda sadece Erzurum'da 19 bin 14 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören gençlerimizin burs ve kredi imkanlarını genişlettik.

- Buradan sesleniyorum Bay Kemal, 6'lı masa; göreve geldiğimizde burs neydi, 45 liracıktı, şimdi 45 liradan aldık, yıl başından itibaren lisans öğrencileri için 1250 lira, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 lira, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkarttık. Gençler, asgari ücret ne oldu, 8 bin 506 oldu.

- Türkiye yüzyılını, muhalefet gibi kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla, kimsenin itibar etmediği uyduruk iddialarla değil, özellikle siz gençlerimize ufuk kazandıracak projelerle ete kemiğe büründürmeyi hedefliyoruz.

- Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. Türk sanayisinin gurur vesilesi olan Togg'un üretimi, şu anda devam ediyor. İnşallah, birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız.

- Ayrıca ülkemiz donanmasının şimdiye kadar gördüğü en büyük askeri gemisi olacak Anadolu'yu, yine gelecek sene kullanıma sunuyoruz. Yine gelecek yıl muharip insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın seri üretimi başlıyor, milli muharip uçağımızı da hangardan çıkartıyoruz.

- Tasarım, üretim, montaj, yazılım ve testleri tamamen yerli imkanlarla geliştirilen İMECE uydumuzu ve Türksat 6A'yı uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki toplam uydu sayımızı 10'a çıkarmış olacağız.

- Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız.

- Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere Türkiye'yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara, ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz."