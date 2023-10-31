Erdoğan: 'Kadro Atatürkçüleri yıllarca bu ülkeyi ikinci sınıf demokrasiye mahkum etti'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısı sona erdi.

İki buçuk saat süren toplantıda; İsrail-Hamas savaşı, Gazze’ye yönelik Türkiye’nin yardım faaliyetleri ve rehinelerin durumu masaya yatırıldı. Enflasyon, fahiş fiyatla mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımı da toplantıda görüşülen başlıklar arasındaydı.

Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Dünyanın ilk SİHA gemisi vasfını taşıyan donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'nun öncülüğünde 100 savaş gemimiz tarafından yapılan geçit töreni bizi hem duygulandırdı hem de kıvanç kaynağımız oldu.

Geçit törenimiz, donanmamızın gücünü göstermesinin yanında çok önemli stratejik mesajlar da içeriyordu. Cumhuriyetimizin 100. yılında bazı gerçekleri tekrar hatırlattık.

Türkiye hayatta kalabilmek için sürekli kendini geliştirmek, güçlü olmak zorunda. Diğer türlü çekile çekile mevcut kareye sıkıştığımız toprakları bize çok göreceklerini gayet iyi biliyoruz.

Cumhuriyeti balo salonlarına hapsedenlere, cumhuriyet adına bu ülkede yıllarca cumhur karşıtlığı yapanlara, velhasıl cumhuriyeti tapulu mülkü gibi görenlere bu tarihi yıl dönümünün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik.

Özgü yarışına girmekle olmaz. Ülkenin geleceğine ufuk çizmekle olur. Gazinin mirasına sahip çıkanlar millete efendilik taslayanlar değil 85 milyonun tamamına hizmetkarlık yapanlardır. Biz işte bunu başardık.

Kadro Atatürkçüleri yıllarca bu ülkeyi ikinci sınıf demokrasi ve ekonomiye mahkum etmişlerdir.

Gazinin vefatından sonra milleti inim inim inlettiler. Milletle ve milli iradeyle barışmak istemeyen bu çevreler bugün de farklı yöntemlerle içlerindeki nefreti kusmaya devam ediyor.

Biz bunların kim olduklarını ve hangi habis nedenlerle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Cumhuriyet kutlamalarına bile nefret söylemi bulaştıran bu topluluğa asla boyun yemeyecek, prim vermeyeceğiz.

Demokrasiden ve milli iradenin rehberliğinden asla sapmadık. Siyasi ikballeri uğruna milleti kutuplaştıranlardan değil, bütün kesimleriyle toplumu kucaklaştıranlardan olduk. Kimseyi dışlamadık. Farklılıkları tehdit olarak görmeden herkesi aynı hedef ve kader etrafında toplayarak bir hayali gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Geldiğimiz konumu elbette asla yeterli bulmuyoruz."