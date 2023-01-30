Erdoğan: Kadınların hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabildiği dönem bizim dönemimizdir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkartıp öznesi haline getirdik. Öyle ki partimizin sadece kadın üye sayısı diğer partilerin toplam üye sayılarından daha fazladır." dedi.

Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Kadını hayatın dışında tutan bir toplum potansiyelinin yarısından vazgeçmiş, yarısını atıl bırakmış demektir. Kadınların hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabildiği, emek ve becerileriyle iş dünyasının her alanında varlık gösterebildiği dönem bizim dönemimizdir." derken şöyle devam etti:

"Bir dönem kadınları kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane ederek okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik."