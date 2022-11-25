Erdoğan 25 Kasım'da konuştu: 'Kadın insanın yarısıdır'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Ülkemizde uzunca bir süre kanayan yaramız olan kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi konusunda epeyce bir mesafe kaydettiğimiz gerçektir" dedi.

HDP'yi hedef alan Erdoğan, "Bu örgütün parlamentomuzdaki uzantıları görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz kalmamıştır. Parlamentoya öyle veya böyle girip ondan sonra teröristlerle kol kola Kandil'de dağlarda dolaşanlar, bu milletin oylarının temsilcisi olamaz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kadın insanın yarısıdır. Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir hayat sürebilmelerinin temini ötesinde hak esasına dayalı olarak hayatın her alanında kendilerine ve ülkelerine katkı sağlayan bireyler haline getirmek istiyoruz. Her kesime ayrı mesajlar ulaştıracak iletişim faaliyetleriyle toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.

Kadın, diğer vasıflarının yanı sıra iyi bir öğretmendir. Kadının öğretmenlik vasfının tezahürlerini tüm çocuklar üzerinde görmek mümkündür. Bugün ülkemizdeki öğretmenlerin yüzde 60’ının kadınlardan oluşması bu hakikatin bir ifadesidir. Dünyanın başka bir yerinde terör örgütleri, öğretmenleri böyle katletmiş olsa aylarca gündem olur, tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden ne medyadan kayda değer bir ses çıkmıyor. Dünyadaki insan hakları nerede? Bunların hiçbirini Diyarbakır Anneleri'nin yanında gördünüz mü? Batının STK'ları maalesef Türkiye'de Diyarbakır Anneleri'ni özenliğini göstermiyor.

Kadına şiddeti konuştuğumuz bir platformdayız. Kadının canına kast eden, genç kızlarımızı kandırıp dağlarda ölüme sürükleyen terör örgütünü görmezden gelemeyiz. Bu örgütün parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz kalmamıştır. Biz kimin kim olduğu gayet iyi biliyoruz. Bunların parlamento kürsüsünü fırsat görerek oradan kullandıkları cümleler bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Burada kadın ve çocuk katillerinin yakasına yapışmazsak en temel insani vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Parlamentoya öyle veya böyle girip, dağlarda dolaşanlar bu milletin temsilcisi olamaz.

Kadına yönelik şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Ne ana muhalefet ne yavrusu İstiklal Caddesi’ndeki saldırıyı konuştu mu? Bu bakımdan ben orada şehit edilen 3-4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda da sandıkta da bırakmayalım.

Particiklerden bir tanesi Karkamış’a gitti. Onu kovdular o da gidip bir dükkana sığındı. Daha bunlar iyi günleriniz."