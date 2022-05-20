Erdoğan 'Japon atasözü' örneği verdi, Yoshi'den yanıt geldi

Türkiye'de yaşayan Japon vatandaşı Yoshi Enomoto, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japon atasözü diyerek paylaştığı "Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım olur" sözlerine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Erdoğan'ı etiketleyen Yoshi, bu atasözünü defalarca aradığını, atasözü sözlüklerine de baktığını ancak böyle bir Japon atasözü bulamadığını dile getirdi.

Yoshi, "Uzun zamandır sosyal medyada paylaşılan 'Japon' atasözüleri ile mücadele ediyorum çünkü gördüğüm kadarıyla %90'ı gerçek değil. İnsanlar da Japon atasözü olduğunu düşünüp paylaşmaya devam ediyor. Yayılan bilgilerin doğruluğu kontrol etmek bizim elimizde" dedi.