Erdoğan: İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklama yaptı. "Zirveyle Türkiye'nin NATO'nun geleceğinde de söz sahibi olacağı görülmüştür" diyen Erdoğan, "Biz NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz. Müttefiklerimizden de aynı katkıyı bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Üçlü muhtıra hakkında da konuşan Erdoğan "Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerlerine düşen görevi yerine getirecek. Bu görevlerini yerine getirmeleri halinde bunu parlamentomuza göndeririz. Yerine getirmezlerse parlamentomuza gönderilmesi söz konusu değil" ifadesini kullandı.
"NATO tarihindeki en önemli zirvelerden birini gerçekleştirdik" diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: