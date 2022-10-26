Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson'la görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsveç ilişkileri ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İsveç'in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson'a tebriklerini iletti.

İsveç Başbakanı Kristersson'ın 19 Ekim'de kendisine gönderdiği mektuba değinen Erdoğan, Ulf Kristersson'ı Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti. Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti.

İsveç Başbakanı Kristersson'ın Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Erdoğan, Üçlü Muhtıra'nın gelecek süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi.

AA'nın aktardığı açıklamada Erdoğan'ın, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye ile ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu belirttiği ifade edildi.

İsveç Başbakanlık Ofisi görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı telefon görüşmesi oldu. En yakın zamanda Ankara'yı ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum. Hükümetim, NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü mutabakatı uygulayacak" açıklamasını yaptı.