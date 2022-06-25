Erdoğan İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un görüştüğü açıklandı. Açıklamaya göre, ikili arasındaki görüşmede İsveç’in NATO üyelik talebine gündemleri ele alındı. Görüşmede Erdoğan'ın İsveç’in Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

İsveç’in PKK karşısında somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu noktada İsveç’ten Türkiye’nin endişelerini giderecek "elle tutulur bir açılım görmediklerini" ifade etti. Erdoğan, silah ambargosu ve savunma sanayi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamalarının kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurguladı.

Erdoğan görüşmede, bütün bu gündemlerde bağlayıcı taahhütleri "somut ve net uygulamalarla" birlikte görmek istediklerini söyledi.