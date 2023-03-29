Erdoğan: İstiyoruz ki Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce masada barışı getirelim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan "Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz" dedi.

Erdoğan, "Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Erdoğan Macar basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen bir soruya ise "İstiyoruz ki Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce masada barışı getirelim ve masadaki bu barışla beraber savaşı sona erdirelim" yanıtını verdi.