Erdoğan 'istihbaratçı artığı' dedi, Ümit Özdağ'dan yanıt geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin, “Son günlerde yaşanan Suriyeli sığınmacı tartışması kirli planın bir parçası. İrapta mahalli olmayan istihbaratçı artığı siyasetçilerin bu konudaki çırpınışlarının sebebini anlıyoruz. Onların mesleği, vazifesi, görev emri bu” ifadesini kullanmıştı.

"Saray rejimi bir yandan, sarı muhalefet diğer yandan birlikte Zafer Partisi'ne en ağır şekilde saldırıyorlar. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi'ni sarayın psikolojik harekatçısı olmakla suçluyor. Erdoğan, Zafer Partisi'ne istihbaratçı artığı diye saldırıyor" diyen Özdağ, Erdoğan'a seslenerek şöyle konuştu: "Türk olan hiçbir şeye değer vermiyorsun. İstihbaratçı değilim ama ben iyi bir bilim adamıyım. Senin bütün hayatın boyunca tek bir kitabı başından sonuna kadar okumadığını tahmin ediyorum. Ama benim kitaplarımı üst üste koysak, senin uzun boyunu aşıyor. Bir de benim görev emrimi yerime getirdiğimi söylemişsin. Konuşman içindeki tek doğru bu. Benim bir görev emrim var. Ben bu görev emrimi, senin politik yaşamındaki en büyük düşmanın olan, ismini yüzlerce tesisten sildiğin, milletin hafızası ve kalbinden çıkarmak için mücadele ettiğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldım."