Erdoğan: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefonla bağlandı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümü şöyle:

"Her vatandaş AK Parti'nin eğitimde, ulaşımda, tarımda, dış politikada yaptığı ve bunlarla birlikte artık milletimiz sağına, soluna baktığında 'bunlar zaten bizim eserimiz' demeyi bunu göstermemiz lazım. Bunun içinde İstanbul bu işin adeta lokomotifi durumunda olmalıdır. Çünkü lokomotif nereye gidiyorsa vagonlarda oraya gidiyor. İstanbul adeta bu işte lokomotiftir. Türkiye'nin şuanda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir. İşte şuanda seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi çakılmıyor çivi. Ağaç dikilmiyor, İstanbul artık garip. 2023'le birlikte yeniden bir doğuşu, yeniden bir dirilişi başta İstanbul olmak üzere kazanmamız ve kazandırmamız lazım"