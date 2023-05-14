Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul'da oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya gittiğini duyuran Anadolu Ajansı (AA) saat 23.43'te "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'da" haberini geçti.

Haberde Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkışında "kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları" selamladığı kaydedildi.

DHA ise 23.51'de internet sitesinden geçtiği haberde "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrıldıktan sonra Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan, Ankara'ya hareket etti" diye bildirdi.

AA da daha sonra geçtiği haberde Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutundan çıktıktan sonra havalimanına geçerek, Ankara'ya hareket ettiğini duyurdu.