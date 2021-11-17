Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şu şekilde:

- Bugünkü zirveyle ilişkilerimizi 'Kapsamlı Ortaklık' olarak tanımlamaya karar verdik. Ayrıca bir zirve takip mekanizması kurarak, kararlaştırdığımız mekanizmaların takibini yapacağız.

- Avrupa Birliği’nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısı ile yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği ve NATO ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir.

- İspanya ile büyük uçak gemimizi mevcudun ardından yapmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte denizaltı olayına girmek de söz konusu olacak.

- İstanbul Sözleşmesi'ni gündemimizden tamamen çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda kadına şiddetten tutunuz uygulamalarına varıncaya kadar bunlar bizim zaten gündemimizde var.