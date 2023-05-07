Erdoğan: İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz' derse, bu iş biter

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği mitingde konuşuyor.

Erdoğan kendisine gelen resmi sayıya göre mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"- Biz İstanbul'u çok seviyoruz. Buradan cumhurbaşkanlığına doğru yürüdük. Şimdi sizinle beraber tekrar yollardayız. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Onların kim olduğunu biliyorsunuz. Dün Maltepe’deymişler

- Şimdi resmi rakamı getirdiler bana resmi rakam 1 milyon 700 bin.

- İHA'ları ve SİHA'ları bunlara gömdürmeyeceğiz. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecek.

- Ben size inanıyorum. İstanbul 'Evet' derse bu iş biter. İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz' derse, bu iş biter.

- Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada, cevabı siz vereceksiniz.

- (İmamoğlu hakkında) 2024'te ona da gereken dersi vermeye hazır mıyız?

- Atik Valide Camii'ne bira şişeleriyle girdiler mi? Bizim mabedimize girdiler mi? Ama bedelini ağır ödediler. Bay Bay Kemal istersen fıçılarla iç. Benim milletim ayyaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz."

AKP'nin "Büyük İstanbul Mitingi" adıyla düzenlediği mitingde Erdoğan'dan önceÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de birer konuşma yaptı.