AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.
AKP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Haber Merkezi
Erdoğan İran Dışişleri Bakanı ile AKP Genel Merkezi'nde görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.
AKP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.