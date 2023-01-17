Zafer Partisi Sözcüsü Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 seçimlerinde ikinci kez cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından hazırlanan “ve 13. Cumhurbaşkanı” şeklinde yazılan mazbatanın daha sonra AKP'nin isteği üzerine düzeltilmesini gündeme aldı.

Şehirlioğlu, “Bu TBMM’de neler oluyor Allah aşkına? Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘13. Cumhurbaşkanlığı’ mazbatasındaki 13 rakamı siliniyor, neden? Neden İsmail Kahraman böyle bir silmeye gerek duydu? Aklımızla dalga geçmeyin” diye tepki gösterdi.