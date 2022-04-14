Erdoğan: İnternet üzerinden satış yapılan platformlara sınırlamalar getiriyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esnaf ve Sanatkarlar ile İftar Programı"nda konuştu. Erdoğan, "Fiyatları, stokçuluk ve fahiş kazanç peşinde koşarak yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz. İnternet üzerindeki satışlara da çeki düzen getiriyor, belirli sınırlandırmalar getiriyoruz." dedi.

"Sorunların çoğu hukuki değil ahlaki sebeplere dayandığı için yaptırım imkanları da sınırlıdır." diyen Erdoğan, "Ahlakı ve değeri olmayana ne deseniz boş. Tabii bu elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yaşanan rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Erdoğan esnafa yönelik yeni kredi paketleri açıkladı. Erdoğan, "Pandemi sürecinde etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya çalıştık. Ticaret erbabımıza dört ay süreyle biner lira hibe desteği sağladık. 4,6 milyar lirayı aşan destekte bulunduk," dedi.

Erdoğan:"Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Salgının etkilerinin tam geçmeye başladığı bir dönemde Karadeniz'in kuzeyindeki krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık," diyen Erdoğan, "Bu tüm dünya ile bizi de etkiledi. Fahiş fiyatların sebebi salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı. İnsanların refah seviyesini temin etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında diğer öne çıkan ifadeler şöyle: