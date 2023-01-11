Erdoğan: İnsanların en temel hakları göz göre göre çiğnenmeye devam ediyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da "Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Yerel siyasetçilerden medyaya kadar hemen herkes insan hak ve özgürlüklerinden bahsediyor. Tüm bunlar yaşanırken insanların en temel hakları göz göre göre çiğnenmeye devam ediyor. Suriye'den Filistin'e kadar dünyanın birçok yerinde insan hak, hürriyet ve haysiyetini hiçe sayan ağır ihlallere sürekli yenileri ekleniyor. Kovid 19 salgını, mülteci meselesi, çatışmalar, bu acı gerçeğin en çarpıcı gerçekleri olarak önümüzde duruyor. Aşı ve maske gibi salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin nasıl bir rekabet unsuruna dönüştüğünü halen unutmadık. Salgının da etkisiyle kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi nefret suçları korkunç boyutlara ulaştı.

Bu nefret iklimini körüklediklerine şahit oluyoruz. Milyonlarca Müslümanın temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, inançlarının bir tehdit kaynağı olarak gösterildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Kimi zaman medya kimi zaman siyasetçiler tarafından ötekileştirilen bu toplumlar için giderek zorlaşıyor. Hemen her gün gazetecilerde bir şiddet eyleminin haberini okuyoruz. Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor ya da örtbas ediliyor.