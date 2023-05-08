Erdoğan: İnşallah onların bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği İstanbul mitingiyle ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Millî iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar. İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

" (...) Atatürk Havalimanı’nın bir diğer özelliği de birileri tankların arasından kaçarken bizim İstanbullularla birlikte 15 Temmuz destanını yazdığımız yer olmasıdır. Millî iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar. İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz. Şimdiye kadar nasıl sadece milletimizle yol yürüdüysek bugün de yarın da aziz milletimizle birlikte yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz."