Erdoğan imzaladı: Katar askeri Türkiye’de konuşlanacak

Resmi Gazete’nin Mükerrer Sayısı’nda Katar askerinin Türkiye’de konuşlanmasına ilişkin bir karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

Tank Palet Fabrikası’nı satın almasıyla gündeme gelen Katar’a bağlı askerlerin Türkiye’de konuşlanmasına karar verildiği ortaya çıktı.

Kararda, “2 Mart 2021 tarihinde Doha’da imzalanan ve 7386 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması konusunda Teknik Düzenleme'nin onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir” denildi.

Kararın ekinde yer alan anlaşmaya, “Teknik düzenleme” denildi. Düzenlemede, “Bu teknik düzenlemenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından müsaade verilen bölgelerde konuşlanan Katar askeri hava araçlarının, personelinin ve teçhizatının geçici konuşlanması, yerleşimi ve kullanımı konusunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahibi ülke desteğini düzenlemek için kuraları, ilkeleri, sorumlulukları ve ihtiyaçları belirlemektir” ifadeleri kullanıldı.

Düzenlemede, gelen Katar askerlerinin hiçbir suça karışmamış olması şartı aranacak. Taraflar, elde ettikleri gizli askeri bilgileri sızdırmamak konusunda yasalara uyacak.

Düzenlemenin altında Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı’nın imzası yer aldı.