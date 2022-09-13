Avrasya Tüneli'nin ucunda ışığı gördü... Katar Devlet Fonu'ndan yeni ortaklık

Katar’ın iki büyük devlet fonundan Qatar Investment Authority, Avrasya Tüneli’nin Güney Koreli ortaklarından bir bölüm hisse satın alarak, İstanbul’un en önemli altyapı yatırımlarından birine ortak oldu.

Tüneli işleten Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’de (ATAŞ), Yapı Merkezi ile Güney Koreli SK Group, yüzde 50'şer paya sahipti. Rekabet Kurumu devralmaya ilişkin izne gerek olmadığına karar verdi.

Rekabet kurumu: Onaya gerek yok

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan karara göre, Qatar Investment Authority'nin tek kontrolünde bulunan QH Oil Investments LLC aracılığı ile SK HoldCo Pte. Ltd.'nin bir kısım hissesinin devralınması ve nihai olarak Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'ye QH Oil Investments LLC aracılığıyla yatırım yapılması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

Yüzde 18 hisse satıldığı söyleniyor

Oksijen'in aktardığına göre Güney Koreli SK Group’un kendi iştirakleri arasında yaptığı alım satımlar göz önüne alındığında, Rekabet Kurulu izni sonrası Avrasya Tüneli’nin yüzde kaç hissesinin Qatar Investment Authority’ye geçtiğini kesin olarak söylemek zor. Ancak Oksijen’in ulaştığı kaynaklar yüzde 18 oranında hissenin satılmış olabileceğini belirttiler.

Tünel yaklaşık 1 buçuk milyara mal oldu

Yapı Merkezi-SK Group konsorsiyumu 2012 yılında inşaatına başladıkları Avrasya Tüneli’ni 2016’da hizmete açmışlardı. Açılış tarihinden itibaren konsorsiyumun 25 yıllık işletme hakkı var. 2041 yılında süre dolduktan sonra tünelin işletmesi devlete geçecek. Yapı Merkezi-SK Group konsorsiyumu tünel inşaatı için 18 yıl vadeli 960 milyon dolarlık kredi kullanmıştı. 285 milyon dolarlık özkaynakla birlikte tünel yaklaşık 1 milyar 245 milyon dolara mal olmuştu.