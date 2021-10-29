Erdoğan imzaladı: Bomba üretecek şirkete milyonlarca liralık devlet desteği verilecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı üretecek olan Assan Group Makine Savunma Sanayi A.Ş.'ye yatırım desteği öngören kararı imzaladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; devlet; bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı üretimi yapacak olan Assan Group Makine Savunma Sanayi A.Ş.'ye destek verecek. Ankara, Bolu ve Kırıkkale'de yer tahsis edilecek olan şirket yılda 129 bin 970 adet bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı üretecek. 808 milyon 702 bin 814 TL tutarındaki yatırım desteğini öneren kararda şirket gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, yüzde 100 oranında vergi indiriminden de yararlanacak. Ayrıca şirkete, sigorta pirimi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel gibi destekler de sağlanacak.

7 yıl yatırım süresi verilen şirket, belirlenen tesislerde yılda 11 bin 200 adet bomba, 43 bin 770 adet bomba gövdesi ve 75 bin adet havan mühimmatı üretimi yapacak, fakat şirket yatırımı öngörülen sürede tamamlayamazsa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen süresinin yarısı kadar ek bir süre daha tanınabilecek. (ANKA)

Şirket yatırım projesi kapsamında şu desteklerden yararlanacak: