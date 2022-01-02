Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu teklifler ele alındı. Kafkasya, Suriye ve Libya dâhil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara da değinilen görüşmede iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi.