Erdoğan ile Putin arasında 'yağ' görüşmesi

İthalatın yüzde 70'inin Rusya ve Ukrayna'dan yapıldığı ayçiçek yağı stoklarının azaldığı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama gelmişti.

Nebati, yağ stoklarının tükendiği ve marketlerde kuyruklar oluştuğuna yönelik haberlere tepki gösterdi. Ayçiçek yağı stoklarının yeterli olduğunu savunan Nebati, "Yağ stoku bitmiştir, gidip alın diyenler bu ülkeye ihanet ediyor. Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var" ifadelerini kullanmıştı.

CNN Türk'ün haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme sonrası Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye geleceği belirtildi.